Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Verkehrsunfall mit zwei Verletzten auf der Kreuzung Bethunestraße/Schützenstraße

Schwerte (ots)

Am späten Sonntagnachmittag (22.02.2026) kam es gegen 16:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen schwer verletzt wurden.

Ein 52-jähriger Iserlohner befuhr mit seinem PKW die Bethunestraße in Richtung Villigst und beabsichtigte an der Kreuzung Ostentor nach links auf die Schützenstraße abzubiegen.

Ein 70-jähriger Schwerter befuhr die Bethunestraße in entgegengesetzter Richtung, aus Ergste kommend.

Im Kreuzungsbereich Schützenstraße/Bethunestraße stießen beide Fahrzeuge zusammen.

Beide Fahrer wurden durch den Unfall schwerverletzt und mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Außerdem war ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Eine Lebensgefahr konnte für beide Personen zunächst nicht ausgeschlossen werden.

Beide Fahrzeuge wurden zur Auswertung sichergestellt und abgeschleppt. Die Bethunestraße und die Schützenstraße waren im Bereich der Unfallörtlichkeit für die Dauer der Unfallaufnahme bis etwa 22:30 Uhr gesperrt.

Zum jetzigen Zeitpunkt kann weiterhin eine Lebensgefahr für den 70-jährigen Schwerter nicht ausgeschlossen werden. Der 52-jährige Iserlohner konnte bereits aus dem Krankenhaus entlassen werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell