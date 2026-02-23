PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - 66 km/h bei erlaubten 30 km/h ziehen Bußgeld, 2 Punkte und 1 Monat Fahrverbot nach sich

Kamen (ots)

Der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Unna hat am Sonntag (22.02.2026) die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer in Kamen überprüft.

Das Ganze zwischen 14.00 Uhr und 20.00 Uhr an der Hammer Straße - gemessen wurden in der Zeit 699 Fahrzeuge. An der Örtlichkeit gilt eine zulässige Geschwindigkeit von 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft.

Insgesamt verstießen 85 Verkehrsteilnehmer gegen die Geschwindigkeitsbegrenzung. Von diesen besonders "Schnellen" bekommen 17 Fahrende eine Ordnungswidrigkeitenanzeige und drei Fahrende bekommen ein Fahrverbot.

Mit 66 km/h konnte zudem eine Person gemessen werden - abzüglich der Toleranz bleiben 33 vorwerfbare km/h. Diese Person muss sich jetzt auf ein Bußgeld von 260 Euro, 2 Punkte in Flensburg und 1 Monat Fahrverbot gefasst machen.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

