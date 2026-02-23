Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Fröndenberg

Bergkamen

Selm - Drei Wohnungseinbrüche im Kreisgebiet

Fröndenberg / Bergkamen / Selm (ots)

Zwischen Freitag (20.02.2026) um 16:00 Uhr und Sonntag (22.02.2026) um 11:20 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Fröndenberg. Bislang ist unklar wie die unbekannten Täter in das in der Feldstraße gelegene Haus gelangten.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu wenden.

Zu einem weiteren Einbruch kam es am Samstag (21.02.2026) in einem Zeitraum zwischen 19:30 Uhr und 22:40 Uhr in ein Wohnhaus in Bergkamen. Dort schlugen unbekannte Täter ein Fenster ein und gelangten in das Obergeschoss des Hauses in der Friedhofstraße.

Mögliche Zeugen werden in diesem Fall gebeten, sich mit Hinweisen an die Polizei in Kamen unter 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu wenden.

In Selm ereignete sich ein Einbruch in der Teichstraße. Unbekannte Täter hebelten dort in einem Zeitraum von Freitag (20.02.2026) um 17:00 Uhr und Sonntag (22.02.2026) um 15:50 Uhr die Hauseingangstür auf und gelangten in das Wohnhaus.

Zeugen können sich mit Hinweisen an die Polizei in Werne unter 02389 921 3420, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de wenden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell