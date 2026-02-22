PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna, Dortmunder Straße Einmündung Buderusstraße, Verkehrsunfall mit Verletzten

Unna (ots)

Am Samstag den 21.02.2026, um 13:33 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen in Unna, Dortmunder Straße Einmündung Buderusstraße. Ein 62 jähriger Pkw Führer aus Bochum befuhr die Dortmunder Straße in Fahrtrichtung Norden. Er beabsichtigte nach links auf die Buderusstraße abbiegen. Er musste verkehrsbedingt anhalten und warten. Dahinter befand sich ein 52 jähriger Unnaer Pkw Führer, der ebenfalls nach links abbiegen wollte und wartete. Eine 52 jährige Pkw Führerin aus Hamm übersah die beiden vor ihr wartenden Pkw Führer und fuhr ungebremst auf. Hierbei wurden die beiden wartenden Pkw ebenfalls ineinander geschoben. Es entstand Personen und Sachschaden. Zwei Personen wurden leicht verletzt und durch einen eingesetzten Rettungswagen behandelt. Zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es lediglich zu geringen Beeinträchtigungen für den nachfolgenden Verkehr.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Pressestelle
Telefon: 02303-921 1150
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

