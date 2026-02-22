Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen, Friedhofstraße, Einbruch in Einfamilienhaus

Bergkamen (ots)

Am Samstag den 21.02.2026, in der Zeit von 19:30 Uhr bis 23:30 Uhr, drangen unbekannte Täter über eine Balkontür in ein Einfamilienhaus ein. Hier gelangten sie in ein Arbeitszimmer und weitere Räume des Hauses. Es wurde alles durchsucht und Bargeld im fünfstelligen Bereich entwendet. Anschließend entfernten sich der/die Täter unerkannt.

Die Polizei Unna sucht Zeugen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Kamen unter der Rufnummer: 02303-921 3220 oder unter 02303-921 0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell