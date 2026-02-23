Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Polizeibeamte führen Sondereinsatz "Verkehr an weiterführenden Schulen" durch

Unna (ots)

Der Bezirks- und Schwerpunktdienst der Wache Unna führte am Donnerstag, 19.02.2026, mit Unterstützung des Verkehrsdienstes der Kreispolizeibehörde Unna rund um das Schulzentrum Nord (Platanenallee, Hammer Straße, Parkstraße, Döbelner Straße) zu Schulbeginn einen Sondereinsatz "Verkehr an weiterführenden Schulen" durch. Hierbei wurden Fahrrad-, E-Bike- sowie E-Scooter-Fahrende kontrolliert.

Es wurden folgende Maßnahmen getroffen:

- 7 x Verwarnungsgelder für E-Scooter-Fahrende

- 2 x Verwarnungsgelder für E-Bike-Fahrende

- 2 x sonstiger Verstoß wegen Fehlverhaltens am Fußgängerüberweg / übermäßiger Lärm.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell