Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Polizeibeamte führen Sondereinsatz "Verkehr an weiterführenden Schulen" durch

Unna (ots)

Der Bezirks- und Schwerpunktdienst der Wache Unna führte am Donnerstag, 19.02.2026, mit Unterstützung des Verkehrsdienstes der Kreispolizeibehörde Unna rund um das Schulzentrum Nord (Platanenallee, Hammer Straße, Parkstraße, Döbelner Straße) zu Schulbeginn einen Sondereinsatz "Verkehr an weiterführenden Schulen" durch. Hierbei wurden Fahrrad-, E-Bike- sowie E-Scooter-Fahrende kontrolliert.

Es wurden folgende Maßnahmen getroffen:

   - 7 x Verwarnungsgelder für E-Scooter-Fahrende
   - 2 x Verwarnungsgelder für E-Bike-Fahrende
   - 2 x sonstiger Verstoß wegen Fehlverhaltens am Fußgängerüberweg /
     übermäßiger Lärm.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

