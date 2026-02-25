POL-UN: Bönen/Unna - Öffentlichkeitsfahndung nach EC-Kartenbetrug
Bönen/Unna (ots)
Am Donnerstag, 15.05.2025, hob eine bislang unbekannte Tatverdächtige Geld mit zwei zuvor am 14.04.2025 in Bönen entwendeten EC-Karten ab.
Auf Beschluss des Amtsgerichts Dortmund veröffentlicht die Polizei NRW jetzt Fahndungsbilder der tatverdächtigen Frau.
Hier der Link zum Fahndungsportal:
https://polizei.nrw/fahndung/195926
Wer kann Angaben zu der Tatverdächtigen machen?
Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120 oder 921 0 oder per Mail an: poststelle.unna@polizei.nrw.de.
