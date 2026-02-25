PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bönen/Unna - Öffentlichkeitsfahndung nach EC-Kartenbetrug

Bönen/Unna (ots)

Am Donnerstag, 15.05.2025, hob eine bislang unbekannte Tatverdächtige Geld mit zwei zuvor am 14.04.2025 in Bönen entwendeten EC-Karten ab.

Auf Beschluss des Amtsgerichts Dortmund veröffentlicht die Polizei NRW jetzt Fahndungsbilder der tatverdächtigen Frau.

Hier der Link zum Fahndungsportal:

https://polizei.nrw/fahndung/195926

Wer kann Angaben zu der Tatverdächtigen machen?

Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120 oder 921 0 oder per Mail an: poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

