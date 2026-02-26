Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kreis Unna - Einladung zur Pressekonferenz: Vorstellung der Kriminalstatistik 2025 für den Kreis Unna (ohne Lünen)

Kreis Unna (ots)

Die Kriminalstatistik 2025 für den Bereich der Kreispolizeibehörde Unna wird am kommenden Montag, 02.03.2026, im Rahmen einer Pressekonferenz in den Räumlichkeiten der Polizei Unna vorgestellt.

Landrat und Behördenleiter Mario Löhr, der Abteilungsleiter Polizei, Leitender Polizeidirektor Torsten Juds und die Leiterin der Direktion Kriminalität, Kriminaldirektorin Stephanie Kronenberger, werden um 13.00 Uhr die Kriminalitätsentwicklung des vergangenen Jahres erläutern. Dazu sind die Medien herzlich eingeladen.

Aus organisatorischen Gründen werden Pressevertreterinnen und -vertreter gebeten, sich vorab telefonisch oder per E-Mail bei der Pressestelle anzumelden: pressestelle.unna@polizei.nrw.de.

Am Veranstaltungstag wenden sich die Journalistinnen und Journalisten bitte an den Service Point der Polizeiwache Unna (Obere Husemannstraße 14, 59423 Unna), wo sie von einem Mitarbeitenden der Pressestelle abgeholt werden.

