Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Fahrradfahrer/ "Dooring"- Unfall

Unna (ots)

Am Samstagabend kam es auf dem Hillering in Unna zu einem Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Fahrradfahrer. Auf dem dortigen Seitenstreifen hatte ein 61 jähriger Mann aus Unna sein Fahrzeug abgestellt und beabsichtigte auszusteigen. Hierbei übersah er den 62 jährigen Fahrradfahrer aus Holzwickede, welcher auch in Fahrtrichtung Holzwickede unterwegs war. Dieser fuhr mit seinem Pedelec gegen die geöffnete Fahrertür des Autos und verletzte sich leicht. Er wurde mittels Krankenwagen dem Krankenhaus zugeführt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell