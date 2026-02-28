Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Wohnungseinbruch - Täter bei Tatausführung gestört

Werne (ots)

Ein bislang unbekannter männlicher Einzeltäter drang am Freitag (27.02.2026), gegen 20.45 Uhr, in ein Einfamilienhaus auf der Straße Am Sunderbach in Werne ein. Während der Tatausführung wurde der Täter durch die zurückkehrenden Wohnungsnehmer gestört und flüchtete, wahrscheinlich ohne Beute, zunächst zu Fuß in Richtung Schloss Cappenberg. Zeugen haben dann noch im Nahbereich einen startenden und in Richtung Langernstraße wegfahrenden Pkw feststellen können. Ob hier ein Tatzusammenhang bestehen könnte, ist zum gegenwärtigen Stand der Ermittlungen noch unklar. Umgehend eingeleitete polizeiliche Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: 180 cm, schlanke Figur, Gesicht war mit einem weißen Tuch maskiert.

Wer kann weitere Hinweise zu dieser Tat geben. Relevante Hinweise nimmt die Polizei in Werne unter 02389-921-3420 oder 02303-921-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell