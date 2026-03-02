Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen

Fröndenberg

Bergkamen - Drei Wohnungseinbrüche im Kreisgebiet - Festnahme eines Tatverdächtigen in Kamen

Kamen / Fröndenberg / Bergkamen (ots)

Kamen:

Am Samstag (28.02.2026) wurden Polizeibeamte gegen 07:00 Uhr durch aufmerksame Zeugen in die Ludwig-Schröder-Straße gerufen. Die Zeugen nahmen zu diesem Zeitpunkt Klopfgeräusche aus einem dortigen Einfamilienhaus wahr.

Durch die eingesetzten Polizeibeamten konnte in dem Einfamilienhaus eine Person festgestellt werden. Diese flüchtete fußläufig als sie die Beamten erblickte. Eine weitere Person, die kurz darauf ebenfalls aus dem Gebäude flüchtete, konnte an der Einmündung Schlägelstraße, Ecke Weddinghofer Straße durch die Polizisten gestellt werden. Bei ihm handelt es sich um einen 26-jährigen Deutschen aus Wuppertal.

Bei einer Durchsuchung seiner mitgeführten Sachen konnten Tatwerkzeug und Beute aufgefunden werden. Es handelte sich bei der Beute um einen mittleren dreistelligen Bargeldbetrag und Schmuck in einem Wert zweistelliger Höhe.

Der 26-Jährige wurde vorläufig festgenommen und zu einer Polizeiwache gebracht. Durch die Staatsanwaltschaft wurde am Samstagmittag seine Entlassung angeordnet. Fahndungsmaßnahmen nach dem unbekannten Mittäter verliefen bislang ohne Erfolg.

Mögliche Zeugen werden in diesem Fall gebeten, sich mit Hinweisen an die Polizei in Kamen unter 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu wenden.

Fröndenberg:

Zwischen Donnerstag (26.02.2026) um 08:45 Uhr und Freitag (27.02.2026) um 07:30 Uhr kam es zu einem Einbruch in eine Doppelhaushälfte im Finkenweg. Unbekannte Täter schlugen die Terrassentür des Gebäudes ein und durchsuchten das Haus.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu wenden.

Bergkamen:

Am Samstag (28.02.2026) kam es in einem Zeitraum von 01:00 Uhr bis 03:00 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Fliederweg. Bislang unbekannte Täter hebelten die Terrassentür des Wohnhauses auf und verschafften sich Zutritt in dieses.

Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet?

Zeugen werden in diesem Fall gebeten, sich mit Hinweisen an die Polizei in Kamen unter 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de zu wenden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell