Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Pkw wird bei Unfall durch Luft geschleudert - zwei leicht Verletzte

Kamen (ots)

Am Samstagmorgen (28.02.2026) kam es gegen 05:05 Uhr auf der Derner Straße in Kamen zu einem Verkehrsunfall.

Ein 18-jähriger Kamener kam aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Pkw in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, fuhr durch einen Straßengraben (unbefestigte Bankette), kollidierte dann mit zwei Verkehrszeichen, wurde dadurch in die Luft katapultiert, überschlug sich und kam in einem Feld zum Stehen.

Der 18-Jährige sowie seine 19-jährige Beifahrerin - ebenfalls aus Kamen - wurden bei dem Unfall leicht verletzt und kamen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Ein freiwillig vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest verlief negativ.

Der Pkw war gänzlich zerstört und wurde abgeschleppt.

Es entstand erheblicher Sach- und Flurschaden.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

