Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und Vogelsberg

Osthessen (ots)

FD

Verkehrsunfallflucht

Hünfeld. Am Donnerstag (12.02.), zwischen 8 Uhr und 12 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz eines Bekleidungsgeschäfts in der Paradiesgasse eine Verkehrsunfallflucht. Die 29-jährige Geschädigte aus Fulda parkte ihren BMW X 1 auf dem oben genannten Parkplatz. Nach derzeitigen Erkenntnissen beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug beim Ein- und Ausparken die linke hintere Fahrzeugtür. Der Verursacher entfernte sich ohne seinen Pflichten als Unfallverursachers nachzukommen von der Unfallstelle. Es entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation Hünfeld unter der 06652-96580 in Verbindung zu setzen.

(Polizeistation Hünfeld)

VB

Geparktes Fahrzeug beschädigt

Lauterbach. Am Donnerstag (12.02.), gegen 17 Uhr, befuhr ein 25-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Nissan Primastar die Hintergasse. In Höhe der Hausnummer 2 fuhr er nach ersten Erkenntnissen zu dicht an dem geparkten Opel Astra eines 63-jährigen vorbei und beschädigte diesen im linken vorderen Bereich. Bei dem Unfall blieb der Fahrer unverletzt. Es entstand Sachschaden von 8.000 EUR.

(Polizeistation Lauterbach)

HEF

Verkehrsunfallfluchten

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (12.02.), in der Zeit von 7 Uhr bis 17.30 Uhr, parkte ein Fiat-Fahrer aus Eiterfeld ordnungsgemäß auf einem öffentlichen Parkplatz in der Kolpingstraße. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte nach derzeitigen Stand beim Ein-bzw. Ausparken die Beifahrerseite des Fiat. Es entstand ein Sachschaden von rund 8.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/9320, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Bad Hersfeld. Am Freitag (13.02) , zwischen 11 Uhr und 13.30 Uhr, parkte eine VW-Fahrerin aus Schwabach in einer Parkbucht im Seilerweg. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat nach derzeitigem Stand beim Ein- / Ausparken den Pkw im hinteren rechten Bereich beschädigt und sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von 150 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/9320, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Philippsthal. Am Freitag (13.02.), gegen 17.20 Uhr, befuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer die B 62 aus Unterneurode kommend in Richtung Philippsthal. In der Ortslage von Heimboldshausen kam der Fahrer aus unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr eine Verkehrsinsel, kam auf den gegenüberliegenden Gehweg und prallte dort gegen ein Verkehrszeichen, welches umknickte und einen dort befindlichen Zaun beschädigte. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 600 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/9320, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Bad Hersfeld. Am Samstag (14.02.), gegen 12.35 Uhr befuhr ein VW-Fahrer aus Hauneck die Dreherstraße und streifte im Vorbeifahren einem dort parkenden Pkw VW aus Bad Hersfeld am linken Außenspiegel. Hierbei entstand ein Sachschaden von 1.200 Euro. Der Verursacher entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle, konnte jedoch durch die Polizei ermittelt werden.

Unfall mit Fußgänger

Bad Hersfeld. Am Samstag (14.02.), gegen 17.55 Uhr, parkte eine 18-jährige VW-Fahrerin aus Bad Hersfeld auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Erfurter Straße. Als sie rückwärts ausparken wollte kollidierte sie mit einer 66-jährigen Fußgängerin mit Rollator aus Bad Hersfeld. Die Fußgängerin wurde leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 550 Euro.

(Polizeistation Bad Hersfeld)

Auffahrunfall

Wildeck. Am Sonntag (15.02.), gegen 14.55 Uhr, befuhren ein Peugeot-Fahrer aus Gotha und eine Audi-Fahrerin aus Bebra die L 3251 aus Richtung Ronshausen kommend in Richtung Wildeck. Im Kreisverkehr der L 3251 fuhr die Audi-Fahrerin dem vorausfahrenden Peugeot auf, sodass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Da der Verdacht bestand, dass die Fahrerin unter dem Einfluss von Alkohol stand, wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Es entstand ein Sachschaden von rund 6.500 Euro.

(Polizeistation Rotenburg)

