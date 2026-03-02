Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Fröndenberg - Tödlicher Unfall beim Rangieren auf Gelände eines Kompostwerks in Ostbüren

Fröndenberg (ots)

Am Montag (02.03.2026) kam es gegen 08.30 Uhr auf dem Werksgelände eines Kompostwerks in Fröndenberg-Ostbüren zu einem tödlichen Unfall. Im Rahmen einer Rangiertätigkeit mit einem Radlader wurde eine 37-jährige aus Hemer überrollt und tödlich verletzt.

Der Fahrer, ein 38-jähriger Kamener, erlitt einen Schock und wurde einem Krankenhaus zugeführt.

Zur Unterstützung der KPB Unna wurden spezialisierte Kräfte hinzugezogen.

Die polizeilichen Ermittlungen zum Unfallhergang laufen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell