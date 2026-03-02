POL-UN: Fröndenberg - Tödlicher Unfall beim Rangieren auf Gelände eines Kompostwerks in Ostbüren
Fröndenberg (ots)
Am Montag (02.03.2026) kam es gegen 08.30 Uhr auf dem Werksgelände eines Kompostwerks in Fröndenberg-Ostbüren zu einem tödlichen Unfall. Im Rahmen einer Rangiertätigkeit mit einem Radlader wurde eine 37-jährige aus Hemer überrollt und tödlich verletzt.
Der Fahrer, ein 38-jähriger Kamener, erlitt einen Schock und wurde einem Krankenhaus zugeführt.
Zur Unterstützung der KPB Unna wurden spezialisierte Kräfte hinzugezogen.
Die polizeilichen Ermittlungen zum Unfallhergang laufen.
