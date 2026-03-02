PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kreis Unna - Behördenleiter, Abteilungsleiter Polizei und Direktionsleiterin Kriminalität stellen Kriminalstatistik 2025 vor

POL-UN: Kreis Unna - Behördenleiter, Abteilungsleiter Polizei und Direktionsleiterin Kriminalität stellen Kriminalstatistik 2025 vor
  • Bild-Infos
  • Download

Kreis Unna (ots)

Im Rahmen einer Pressekonferenz stellten der Behördenleiter, Landrat Mario Löhr, der Abteilungsleiter Polizei, Leitender Polizeidirektor Torsten Juds und die Direktionsleiterin Kriminalität, Kriminaldirektorin Stephanie Kronenberger, am Montag (02.03.2026) die Polizeiliche Kriminalstatistik 2025 für den Kreis Unna (ohne Lünen) vor.

Weitere Informationen zur aktuellen Statistik und denen der Vorjahre finden Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Unna:

unna.polizei.nrw/artikel/un-kriminalstatistik-2025

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Bernd Pentrop
Telefon: 02303-921 1150
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Unna mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Unna
Alle Meldungen Alle
  • 02.03.2026 – 14:26

    POL-UN: Kamen - Fahrradfahrer fährt in anderen Fahrradfahrer und flüchtet

    Kamen (ots) - Am Montag (02.03.2026) wurde gegen 07.35 Uhr ein 12-Jähriger aus Kamen auf seinem Fahrrad an der Lenbachstraße in Kamen-Mitte angefahren. Der Schüler fuhr an der Feuerwehrwache vorbei, hinein in die Unterführung. Dort sei er dann von vorne von einem anderen, noch unbekannten Fahrradfahrer angefahren worden, der seine Fahrt fortsetzte, ohne sich um den ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 13:14

    POL-UN: Kamen - Pkw wird bei Unfall durch Luft geschleudert - zwei leicht Verletzte

    Kamen (ots) - Am Samstagmorgen (28.02.2026) kam es gegen 05:05 Uhr auf der Derner Straße in Kamen zu einem Verkehrsunfall. Ein 18-jähriger Kamener kam aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Pkw in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, fuhr durch einen Straßengraben (unbefestigte Bankette), kollidierte dann mit zwei Verkehrszeichen, wurde dadurch in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren