POL-UN: Kreis Unna - Behördenleiter, Abteilungsleiter Polizei und Direktionsleiterin Kriminalität stellen Kriminalstatistik 2025 vor
Kreis Unna (ots)
Im Rahmen einer Pressekonferenz stellten der Behördenleiter, Landrat Mario Löhr, der Abteilungsleiter Polizei, Leitender Polizeidirektor Torsten Juds und die Direktionsleiterin Kriminalität, Kriminaldirektorin Stephanie Kronenberger, am Montag (02.03.2026) die Polizeiliche Kriminalstatistik 2025 für den Kreis Unna (ohne Lünen) vor.
Weitere Informationen zur aktuellen Statistik und denen der Vorjahre finden Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Unna:
unna.polizei.nrw/artikel/un-kriminalstatistik-2025
