PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rodewald - Zeugenaufruf nach Fahrraddiebstahl

POL-NI: Rodewald - Zeugenaufruf nach Fahrraddiebstahl
  • Bild-Infos
  • Download

Rodewald (ots)

(KEM) Die Polizei Steimbke sucht Hinweisgeber zu einem Fahrraddiebstahl, der sich am Donnerstag, den 12.03.2026, zwischen ca. 16.10 bis 16.20 Uhr in Rodewald ereignete.

Gestohlen wurde ein grünes Mountainbike des Herstellers Bulls mit schwarzem Sattel, Griffen und Felgen, welches mit einem Bügelschloss auf dem Edeka-Parkplatz angeschlossen war. Der stolze 11-jährige Besitzer hielt sich nur wenige Minuten in dem Geschäft auf. Als er zu seinem Rad zurückkehren wollte, war es verschwunden.

Das Rad hat einen Wert von ca. 1.800 Euro. Anbei wird auch ein Foto des Rades übersandt.

Hinweise nimmt die Polizeistation Steimbke unter 05026/9008516 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Andrea Kempin
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021/9212-104
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 13.03.2026 – 08:55

    POL-NI: Bad Nenndorf - Unbekannter erbeutet fünfstelligen Betrag

    Bad Nenndorf (ots) - (KEM) Am Donnerstag, den 12.03.2026, erstattetet ein 79-jähriger Bad Nenndorfer Anzeige bei der Polizei Bad Nenndorf wegen Betrugs, nachdem er durch eine bislang unbekannte Person um mehrere tausend Euro betrogen wurde. Der Senior gab an, vor wenigen Tagen eine E-Mail erhalten zu haben, in der er darauf hingewiesen wurde, eine vierstellige Geldsumme überwiesen zu haben. Da dies nicht den Tatsachen ...

    mehr
  • 13.03.2026 – 07:56

    POL-NI: Vermisste Person aufgefunden

    Estorf (ots) - (Thi) Am Donnerstag den 12.03.2026 gegen 22 Uhr meldete die Tochter ihren 86-jährigen Vater als vermisst nachdem dieser nach einem Spaziergang am späten Nachmittag noch nicht zurückgekehrt war. Nachdem die eigene Suchmaßnahmen der Tochter und die Befragung weiterer Angehörigen keinen Erfolg brachten, suchte die Polizei mit Funkstreifenwagen und einem Hubschrauber nach der vermissten Person. Gegen 23:54 ...

    mehr
  • 13.03.2026 – 07:47

    POL-NI: Schwerer Verkehrsunfall

    Bad Nenndorf (ots) - (Thi) Am Donnerstag den 12.03.2026 ereignete sich gegen 13:10 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw mit einer schwer verletzten Person. Ein 66-Jähriger aus Barsinghausen befuhr mit seinem Mercedes die B442 von der B65 in Richtung Waltringhausen und fuhr auf einen vor ihm verkehrsbedingt haltenden Audi auf. Die 55-jährige Fahrerin aus Wunstorf wurde dabei schwer verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. An den Pkw entstand ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren