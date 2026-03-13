Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rodewald - Zeugenaufruf nach Fahrraddiebstahl

Rodewald (ots)

(KEM) Die Polizei Steimbke sucht Hinweisgeber zu einem Fahrraddiebstahl, der sich am Donnerstag, den 12.03.2026, zwischen ca. 16.10 bis 16.20 Uhr in Rodewald ereignete.

Gestohlen wurde ein grünes Mountainbike des Herstellers Bulls mit schwarzem Sattel, Griffen und Felgen, welches mit einem Bügelschloss auf dem Edeka-Parkplatz angeschlossen war. Der stolze 11-jährige Besitzer hielt sich nur wenige Minuten in dem Geschäft auf. Als er zu seinem Rad zurückkehren wollte, war es verschwunden.

Das Rad hat einen Wert von ca. 1.800 Euro. Anbei wird auch ein Foto des Rades übersandt.

Hinweise nimmt die Polizeistation Steimbke unter 05026/9008516 entgegen.

