Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Schwerer Verkehrsunfall

Bad Nenndorf (ots)

(Thi) Am Donnerstag den 12.03.2026 ereignete sich gegen 13:10 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw mit einer schwer verletzten Person.

Ein 66-Jähriger aus Barsinghausen befuhr mit seinem Mercedes die B442 von der B65 in Richtung Waltringhausen und fuhr auf einen vor ihm verkehrsbedingt haltenden Audi auf. Die 55-jährige Fahrerin aus Wunstorf wurde dabei schwer verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht.

An den Pkw entstand ein geschätzter Schaden von 12.000 Euro.

