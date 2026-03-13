Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Schwerer Verkehrsunfall
Bad Nenndorf (ots)
(Thi) Am Donnerstag den 12.03.2026 ereignete sich gegen 13:10 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw mit einer schwer verletzten Person.
Ein 66-Jähriger aus Barsinghausen befuhr mit seinem Mercedes die B442 von der B65 in Richtung Waltringhausen und fuhr auf einen vor ihm verkehrsbedingt haltenden Audi auf. Die 55-jährige Fahrerin aus Wunstorf wurde dabei schwer verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht.
An den Pkw entstand ein geschätzter Schaden von 12.000 Euro.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG
E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008
Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell