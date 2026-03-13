PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Geldbörsendiebstahl im Supermarkt

Rinteln (ots)

(Thi) Bislang unbekannte Täterschaft entnahm aus der geschlossenen Umhängetasche der 60-jährigen Geschädigten aus Rinteln das Portemonnaie mit sämtlichen Karten.

Die Tat ereignete sich am Donnerstag den 12.03.2026 gegen 14:50 Uhr im Aldi-Supermarkt (Große Tonkuhle 3) in Rinteln.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Rinteln unter der 05751-96460 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 12.03.2026 – 10:39

    POL-NI: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

    Bückeburg (ots) - (Thi) Am Mittwoch den 11.03.2026 kam es zwischen 9 und 10:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Langen Straße 37 in Bückeburg. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen geparkten BMW und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Verursacher, Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Bückeburg unter der ...

    mehr
  • 12.03.2026 – 10:24

    POL-NI: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Fahrradfahrerin

    Husum (ots) - (Thi) Am Mittwoch den 11.03.2026 ereignete sich gegen 06:38 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Nienburger Straße (L370) in Husum. Eine 62-jährige Radfahrerin aus Husum und eine 51-jährige Pkw-Fahrerin aus Rehburg-Loccum befuhren die L370 aus Husum kommend in Richtung Nienburg. Als die Pkw-Fahrerin die Fahrradfahrerin mit zu geringem Sicherheitsabstand überholte, kam es zum Zusammenstoß zwischen dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren