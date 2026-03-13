Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Geldbörsendiebstahl im Supermarkt

Rinteln (ots)

(Thi) Bislang unbekannte Täterschaft entnahm aus der geschlossenen Umhängetasche der 60-jährigen Geschädigten aus Rinteln das Portemonnaie mit sämtlichen Karten.

Die Tat ereignete sich am Donnerstag den 12.03.2026 gegen 14:50 Uhr im Aldi-Supermarkt (Große Tonkuhle 3) in Rinteln.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Rinteln unter der 05751-96460 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell