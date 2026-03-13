Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Geldbörsendiebstahl im Supermarkt
Rinteln (ots)
(Thi) Bislang unbekannte Täterschaft entnahm aus der geschlossenen Umhängetasche der 60-jährigen Geschädigten aus Rinteln das Portemonnaie mit sämtlichen Karten.
Die Tat ereignete sich am Donnerstag den 12.03.2026 gegen 14:50 Uhr im Aldi-Supermarkt (Große Tonkuhle 3) in Rinteln.
Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Rinteln unter der 05751-96460 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG
E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008
Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell