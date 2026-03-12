Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Fahrradfahrerin

Husum (ots)

(Thi) Am Mittwoch den 11.03.2026 ereignete sich gegen 06:38 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Nienburger Straße (L370) in Husum.

Eine 62-jährige Radfahrerin aus Husum und eine 51-jährige Pkw-Fahrerin aus Rehburg-Loccum befuhren die L370 aus Husum kommend in Richtung Nienburg. Als die Pkw-Fahrerin die Fahrradfahrerin mit zu geringem Sicherheitsabstand überholte, kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Außenspiegel des Opels und dem Fahrrad. Die 62-Jährige stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. Sie wurde ins Krankenhaus nach Nienburg verbracht.

Am Fahrrad sowie am Pkw entstand leichter Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell