Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Fahrradfahrerin
Husum (ots)
(Thi) Am Mittwoch den 11.03.2026 ereignete sich gegen 06:38 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Nienburger Straße (L370) in Husum.
Eine 62-jährige Radfahrerin aus Husum und eine 51-jährige Pkw-Fahrerin aus Rehburg-Loccum befuhren die L370 aus Husum kommend in Richtung Nienburg. Als die Pkw-Fahrerin die Fahrradfahrerin mit zu geringem Sicherheitsabstand überholte, kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Außenspiegel des Opels und dem Fahrrad. Die 62-Jährige stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. Sie wurde ins Krankenhaus nach Nienburg verbracht.
Am Fahrrad sowie am Pkw entstand leichter Sachschaden.
