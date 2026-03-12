Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Funkenflug verursacht Heckenbrand

Hoya (ots)

(Thi) Am Mittwoch den 11.03.2026 gegen 10 Uhr wollte ein 70-Jähriger aus Hoya auf seinem Grundstück an der Johann-Beckmann-Straße mit einem Trennschleifer Pflastersteine schleifen. Durch den Funkenflug geriet eine Hecke mit Lebensbäumen in Brand. Die Hecke brannte bis auf das Gehölz ab. Die Feuerwehr löschte den Brand. Eine Gefahr für Personen oder Wohngebäude bestand nicht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell