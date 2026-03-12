PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-NI: Zeugenaufruf nach Brand eines Baumes

Bückeburg (ots)

(Thi) Am Mittwoch den 11.03.2026 kam es im Waldgebiet zwischen Bergdorf und Ahnsen zu einem Brand eines Baumes. Eine Ausbreitung auf weitere Vegetation fand nicht statt. Im unmittelbaren Nahbereich wurden Überreste von Pyrotechnik aufgefunden.

Der Verursacher, Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Bückeburg unter der 05722-28940 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

