Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Brand eines Baumes

Bückeburg (ots)

(Thi) Am Mittwoch den 11.03.2026 kam es im Waldgebiet zwischen Bergdorf und Ahnsen zu einem Brand eines Baumes. Eine Ausbreitung auf weitere Vegetation fand nicht statt. Im unmittelbaren Nahbereich wurden Überreste von Pyrotechnik aufgefunden.

Der Verursacher, Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Bückeburg unter der 05722-28940 zu melden.

