Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Stadthagen - 43-Jähriger ohne Führerschein kontrolliert
Stadthagen (ots)
(KEM) Einsatzkräfte der Polizei Stadthagen haben am Dienstagmorgen, den 10.03.2026, gegen 8.15 Uhr einen 43-jährigen Mann aus der SG Nienstädt kontrolliert, der mit seinem Ford den Nordring befahren hatte.
Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Einsatzkräfte fest, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Sie leiteten ein Strafverfahren ein und untersagten ihm die Weiterfahrt.
