Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Bückeburg - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Bückeburg (ots)

(KEM) Am Dienstag, den 10.03.2026, zwischen ca. 8 und 14 Uhr ereignete sich im Stadtgebiet Bückeburg eine Verkehrsunfallflucht.

Ein an der Herminenstraße in Höhe Hausnummer 9 geparkter grauer Mazda wurde durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug touchiert und vorne links in Form von Kratzern und Beulen beschädigt. Der Schaden wurde vorläufig auf ca. 800 Euro geschätzt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Bückeburg unter 05722/28940 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell