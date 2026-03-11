PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-NI: Hoya - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Hoya (ots)

(KEM) Am Dienstagnachmittag, den 10.03.2026, ereignete sich auf dem Aldi-Parkplatz an der Bücker Straße in Hoya eine Verkehrsunfallflucht.

Eine 60-jährige Frau aus Hoya parkte ihren schwarzen Hyundai i10 auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes direkt zur Straßenseite und begab sich kurz in den Supermarkt. Als sie gegen 15.10 Uhr zu ihrem PKW zurückkehrte, bemerkte sie einen Schaden am linken, hinteren Kotflügel. Dieser wurde vermutlich durch ein anderes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken touchiert und dadurch eingedrückt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hoya unter 04251/67280 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Andrea Kempin
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021/9212-104
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

