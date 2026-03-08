Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: E-Bike gefunden

Meiningen (ots)

Am Samstag Abend konnte aufgrund einer Bürgerin ein hochwertiges E-Bike im Stadtgebiet Meiningen aufgefunden werden. Dieses stand unverschlossen in einem Park. Hinweise auf den Besitzer des Fahrrades gab es nicht, daher hat die Polizei dieses zur Eigentumssicherung auf die Dienststelle verbracht. Sollte jemand ein solches Fahrrad vermissen, so wird er gebeten, sich unter Vorlage eines Eigentumsnachweises mit der PI Meiningen unter Angabe des Aktenzeichens (0058553/2026) in Verbindung zu setzen.

