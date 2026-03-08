PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: E-Bike gefunden

Meiningen (ots)

Am Samstag Abend konnte aufgrund einer Bürgerin ein hochwertiges E-Bike im Stadtgebiet Meiningen aufgefunden werden. Dieses stand unverschlossen in einem Park. Hinweise auf den Besitzer des Fahrrades gab es nicht, daher hat die Polizei dieses zur Eigentumssicherung auf die Dienststelle verbracht. Sollte jemand ein solches Fahrrad vermissen, so wird er gebeten, sich unter Vorlage eines Eigentumsnachweises mit der PI Meiningen unter Angabe des Aktenzeichens (0058553/2026) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen
Telefon: 03693-591-0
E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 08.03.2026 – 07:15

    LPI-SHL: Erneuter Steinwurf beschädigt Fensterscheibe

    Schmalkalden (ots) - Zum wiederholten Mal warf ein Unbekannter mittels eines Steines die Fensterscheibe einer älteren Frau in der Näherstiller Straße in Schmalkalden ein. Durch den Wurf des Steines ging die Scheibe zu Bruch. Wer für die Tat verantwortlich ist und ob es sich bei beiden Taten um den gleichen Steinewerfer handelt ist derzeit Teil der Ermittlungen. Die Polizei bittet Zeugen, die eventuell Hinweise zur Tat ...

    mehr
  • 08.03.2026 – 07:03

    LPI-SHL: Unfallflucht

    Heldburg (ots) - Im Zeitraum vom Freitag, den 06.03.2026, 10:50 Uhr - 11:10 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Ortslage Heldburg in der Burgstraße Höhe Hausnummer 250 auf dem dortigen Parkplatz einer Arztpraxis. Ein roter Pkw fuhr beim Ein- oder Ausparken gegen einen geparkten grauen Vw Golf. Im Anschluss verließ der Fahrer des roten Pkw pflichtwidirg die Unfallstelle. Am VW Golf entstand entsprechender Lackschaden. Die Polizeiinspektion Hildburghausen hat die ...

    mehr
  • 08.03.2026 – 06:55

    LPI-SHL: Unfall mit Personenschaden - Fahrzeug erfasst Fußgängerin

    Lengfeld (ots) - Am 07.03.2026 um 17:11 Uhr wurden Beamte der Polizeiinspektion Hildburghausen in die Ortslage Lengfeld bei Themar beordert aufgrund der Meldung zu einem Verkehrsunfalls zwischen einem Fußgänger und einem Pkw. Gegen 17:05 Uhr lief eine 72-jährige mit ihrem Rollator den Veßraer Weg in der Ortslage Lengfeld entlang. Dieser Weg verfügt aufgrund der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren