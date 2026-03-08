PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch bei der freiwilligen Feuerwehr

Teistungen (ots)

Jeder ist froh, wenn bei einem Brand oder Unfall die Kameraden der Feuerwehr ausrücken und den Betroffenen helfen. Umso unverständlicher ist es, dass es Täter gibt, welche nicht davor zurück schrecken, in ein Feuerwehrgebäude einzubrechen, dabei nicht unerheblichen Sachschaden zu verursachen und vorhandenes Bargeld zu entwenden. So geschehen in Teistungen in der Nacht von Freitag zu Samstag. Der oder die Täter beschädigte vier Fenster bei dem Versuch, diese aufzuhebeln, bevor es ihm/ihnen bei einem weiteren Fenster gelang. Dadurch gelangten er/sie in den Aufenthaltsraum und von dort aus zu einem Büro, dessen Tür er/sie ebenfalls gewaltsam aufbrachen. Aus diesem Büro wurde dann das dort befindliche Bargeld entwendet. Es entstand ein Sachschaden von ca. 550 Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Eichsfeld
Telefon: 0361 5743 67 100
E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 08.03.2026 – 14:11

    LPI-NDH: Angriff auf Rettungskräfte

    Großbodungen (ots) - Ein 38jährige Mann begab sich am Samstag gegen Mitternacht fußläufig zu seinem abgestellten Fahrzeug. Dort begann er, massiv auf das eigene Fahrzeug einzuwirken und dieses zu beschädigen. Dabei verletzte er sich leicht an der linken Hand. Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme und medizinischen Erstversorgung zeigte sich der Mann phasenweise aggressiv und unkooperativ. Er versetzte einem eingesetzten ...

    mehr
  • 08.03.2026 – 14:00

    LPI-NDH: Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen

    Marth (ots) - Ein 21jähriger Eichsfelder befuhr am Samstag, den 07.03.2026 kurz nach 21:00 Uhr mit einem roten MB Vito Tourer die L 3080 aus Richtung Uder in Richtung Arenshausen, als ein 55jähriger Mazdafahrer, welcher die B 80 aus Richtung Autobahn in Richtung L 3080 fuhr, an der Einmündung der L 3080 auf die B 80 die Vorfahrt beim Abbiegen nach links auf die L 3080 in Richtung Uder missachtete. Es kam zum ...

    mehr
  • 08.03.2026 – 09:56

    LPI-NDH: Zigarettenautomat stark beschädigt - Unbekannte versuchen Diebstahl

    Kalbsrieth (b.Artern) (ots) - Am 07.03.2026 in den frühen Morgenstunden wurde durch Anwohner ein lauter Knall festgestellt. In der Folge kann durch die Polizei festgestellt werden, dass zwei bislang unbekannte Täter versucht hatten durch Aufsprengen des Zigarettenautomaten an den Inhalt zu gelangen. Dies gelang ihnen allerdings nicht, der Automat löste sich aus der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren