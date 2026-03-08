Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch bei der freiwilligen Feuerwehr

Teistungen (ots)

Jeder ist froh, wenn bei einem Brand oder Unfall die Kameraden der Feuerwehr ausrücken und den Betroffenen helfen. Umso unverständlicher ist es, dass es Täter gibt, welche nicht davor zurück schrecken, in ein Feuerwehrgebäude einzubrechen, dabei nicht unerheblichen Sachschaden zu verursachen und vorhandenes Bargeld zu entwenden. So geschehen in Teistungen in der Nacht von Freitag zu Samstag. Der oder die Täter beschädigte vier Fenster bei dem Versuch, diese aufzuhebeln, bevor es ihm/ihnen bei einem weiteren Fenster gelang. Dadurch gelangten er/sie in den Aufenthaltsraum und von dort aus zu einem Büro, dessen Tür er/sie ebenfalls gewaltsam aufbrachen. Aus diesem Büro wurde dann das dort befindliche Bargeld entwendet. Es entstand ein Sachschaden von ca. 550 Euro.

