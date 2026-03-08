PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen

Marth (ots)

Ein 21jähriger Eichsfelder befuhr am Samstag, den 07.03.2026 kurz nach 21:00 Uhr mit einem roten MB Vito Tourer die L 3080 aus Richtung Uder in Richtung Arenshausen, als ein 55jähriger Mazdafahrer, welcher die B 80 aus Richtung Autobahn in Richtung L 3080 fuhr, an der Einmündung der L 3080 auf die B 80 die Vorfahrt beim Abbiegen nach links auf die L 3080 in Richtung Uder missachtete. Es kam zum Zusammenstoß, in dessen Folge der Mazdafahrer, welcher in seinem Fahrzeug eingeklemmt durch die Feuerwehr geborgen werden musste, schwer verletzt, der 21jähriger Führer des MB Vito, dessen 20jähriger Beifahrer und die 15jährige Mitfahrerin im Mazda leicht verletzt wurden. Beide Fahrzeuge trugen einen wirtschaftlichen Totalschaden davon, die Unfallstelle musste für ca, 2,5 Stunden voll gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Eichsfeld
Telefon: 0361 5743 67 100
E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

