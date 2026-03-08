PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Berauscht am Steuer erwischt

Sondershausen (ots)

Am 06.03.2026, 17:35 Uhr stellten Beamte der PI Kyffhäuser auf einem Tankstellegelände in der Erfurter Straße den Führer eines Pkw Mercedes fest, welcher schwankend zuvor aus seinem Fahrzeug ausgestiegen war. Bei der Kontrolle des 57jährigen stellte sich heraus, dass er erheblich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Der Vororttest ergab 1,93 Promille. Umgehend wurde die Weiterfahrt unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet. Der Führerschein des 57jährigen wurde eingezogen. Ihn erwartet ein Ermittlungsverfahren.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

