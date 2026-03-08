PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-NDH: Überholvorgang endet im Straßengraben

Nordhausen (ots)

Am Samstag, gegen 12:10 Uhr befahren zwei PKW und ein Krad in dieser Reihenfolge die Bundesstraße 4 zwischen Nordhausen und der Ortslage Niedersachswerfen. Der 27-Jährige setzte mit seinem Krad zum Überholen der beiden PKW an. Als sich das Krad auf Höhe des mittleren PKW befand, scherte dieser ebenfalls aus, um den vor ihm fahrenden PKW zu überholen, jedoch übersieht der 38-Jährige das Krad. Um eine Kollision zu vermeiden, wich der Kradfahrer in weiterer Folge nach links aus und geriet in den Straßengraben und kam dort zu Fall. Beim Sturz wurde der Kradfahrer leicht verletzt und sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der verletzte Kradfahrer wurde zunächst ins Südharzklinikum verbracht, konnte jedoch nach der Behandlung wieder entlassen werden.

