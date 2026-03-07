Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kellereinbruch mit auffälliger Beute

Nordhausen (ots)

Durch bislang unbekannte Täter wurde im Zeitraum zwischen dem 10.02.2026 bis 06.03.2026 der Kellerbreich in der Albert-Traeger-Straße 49 in Nordhausen betreten und das Kellerabteil eines 52-Jährigen gewaltsam geöffnet. Aus diesem Keller erbeuteten die Täter ein Paddel für ein "Stand Up Paddle Board" (SUP) und verließen in weitere Folge unbekannter Weise den Tatort wieder.

Wer Hinweise zum Tatgeschehen oder zu möglichen Tätern machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel.: 03631-96-0 zu melden.

Aktenzeichen: 0057767/2026

