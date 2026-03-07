Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Kellereinbruch mit auffälliger Beute
Nordhausen (ots)
Durch bislang unbekannte Täter wurde im Zeitraum zwischen dem 10.02.2026 bis 06.03.2026 der Kellerbreich in der Albert-Traeger-Straße 49 in Nordhausen betreten und das Kellerabteil eines 52-Jährigen gewaltsam geöffnet. Aus diesem Keller erbeuteten die Täter ein Paddel für ein "Stand Up Paddle Board" (SUP) und verließen in weitere Folge unbekannter Weise den Tatort wieder.
Wer Hinweise zum Tatgeschehen oder zu möglichen Tätern machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel.: 03631-96-0 zu melden.
Aktenzeichen: 0057767/2026
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Inspektionsdienst Nordhausen
Telefon: 03631 960
E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell