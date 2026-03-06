PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-NDH: Scheune in Brand - Eine Person verletzt

Heldrungen (ots)

Freitagmittag kam es zu einem umfangreichen Einsatz von Feuerwehr, Rettungskräften und der Polizei in der Lange Straße. Nach ersten Erkenntnissen stand der Dachstuhl einer Scheune in Brand. Durch die hinzugezogenen Kameraden der Feuerwehr konnte das Feuer zeitnah unter Kontrolle gebracht und erfolgreich gelöscht werden. Die genaue Brandursache ist derzeit unklar.

Anwohner eines angrenzenden Gebäudes bemerkten das Feuer und versuchten es eigenständig zu löschen. Hierbei erlitt ein Bewohner Beeinträchtigung der Atemwege und musste in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun die genauen Hintergründe der Brandursache.

