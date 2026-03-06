Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ergänzungsmeldung: Erneuter Schlag gegen Betäubungsmittelkriminalität in Nordthüringen - Täter dem Haftrichter vorgeführt

Kirchworbis (ots)

Am Donnerstag berichtete die Landespolizeiinspektion Nordhausen über eine Cannabisaufzuchtanlage, die im Ortsgebiet von Kirchworbis im Rahmen eines länderübergreifenden Polizeieinsatzes festgestellt wurde. Hierbei konnte ein 43-jähriger Tatverdächtiger vorläufig festgenommen werden.

Am Freitagvormittag wurde der unter Tatverdacht stehende Mann am Amtsgericht Mühlhausen einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl. Der 43-Jährige wurde folglich in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. Zudem vermeldet die Nordhäuser Kriminalpolizei die ersten Zählungen der aufgefundenen Cannabispflanzen. Demnach wurden 123 Pflanzen mit einer Wuchshöhe von bis zu 1,2 Metern eingezogen.

