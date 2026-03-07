Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auseinandersetzung im Schnellrestaurant

Nordhausen (ots)

Am späten Freitagnachmittag gegen 17:00 Uhr verlief der Besuch einer 16-Jährigen in Begleitung ihrer Großmutter im Schnellrestaurant im Krug in Nordhausen nicht wie erwartet. Die beiden waren im Begriff über das Bestell-Terminal ihr Essen zu bestellen, als die 16-Jährige von zwei unbekannten weiblichen Personen gegen das Terminal geschubst wurde. Hierbei stieß sich die Geschädigte den Kopf an und verspürte in weiterer Folge Schmerzen. Weiterhin griff eine der Täterinen die 16-Jähre mit festem Griff am Hals. Im Anschluss wurden diverse verbale Injurien in Richtung der Geschädigten ausgesprochen bevor ein Mitarbeiter des Schnellrestaurants eine weitere Eskalation verhindern konnte. Die Täterinen verließen sodann unerkannt den Bereich. Die Geschädigte zeigte den Vorfall im weiteren Verlauf des Abends bei der hiesigen Polizeisienststelle an.

Wer Hinweise zum Tatgeschehen oder zu den Täterinen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel.: 03631-96-0 zu melden. Aktenzeichen: 0057986/2026

