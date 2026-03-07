PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auseinandersetzung im Schnellrestaurant

Nordhausen (ots)

Am späten Freitagnachmittag gegen 17:00 Uhr verlief der Besuch einer 16-Jährigen in Begleitung ihrer Großmutter im Schnellrestaurant im Krug in Nordhausen nicht wie erwartet. Die beiden waren im Begriff über das Bestell-Terminal ihr Essen zu bestellen, als die 16-Jährige von zwei unbekannten weiblichen Personen gegen das Terminal geschubst wurde. Hierbei stieß sich die Geschädigte den Kopf an und verspürte in weiterer Folge Schmerzen. Weiterhin griff eine der Täterinen die 16-Jähre mit festem Griff am Hals. Im Anschluss wurden diverse verbale Injurien in Richtung der Geschädigten ausgesprochen bevor ein Mitarbeiter des Schnellrestaurants eine weitere Eskalation verhindern konnte. Die Täterinen verließen sodann unerkannt den Bereich. Die Geschädigte zeigte den Vorfall im weiteren Verlauf des Abends bei der hiesigen Polizeisienststelle an.

Wer Hinweise zum Tatgeschehen oder zu den Täterinen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel.: 03631-96-0 zu melden. Aktenzeichen: 0057986/2026

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Inspektionsdienst Nordhausen
Telefon: 03631 960
E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 06.03.2026 – 14:21

    LPI-NDH: Scheune in Brand - Eine Person verletzt

    Heldrungen (ots) - Freitagmittag kam es zu einem umfangreichen Einsatz von Feuerwehr, Rettungskräften und der Polizei in der Lange Straße. Nach ersten Erkenntnissen stand der Dachstuhl einer Scheune in Brand. Durch die hinzugezogenen Kameraden der Feuerwehr konnte das Feuer zeitnah unter Kontrolle gebracht und erfolgreich gelöscht werden. Die genaue Brandursache ist derzeit unklar. Anwohner eines angrenzenden Gebäudes ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 13:40

    LPI-NDH: Einbruch missglückt

    Ebeleben (ots) - Unbekannte Täter versuchten in der Nacht von Donnerstag zu Freitag einen Bürocontainer auf einem Firmengelände in der Werkstraße aufzubrechen. Zunächst betraten die Unbekannten widerrechtlich das Gelände. Anschließend machten sie sich gewaltsam an der Tür des Containers zu schaffen. Da dies misslang, entfernten sich die Täter unerkannt und ohne Beutegut. An der Tür entstand Sachschaden. Wann sich die Tat genau ereignete, ist Gegenstand der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren