Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch missglückt

Ebeleben (ots)

Unbekannte Täter versuchten in der Nacht von Donnerstag zu Freitag einen Bürocontainer auf einem Firmengelände in der Werkstraße aufzubrechen. Zunächst betraten die Unbekannten widerrechtlich das Gelände. Anschließend machten sie sich gewaltsam an der Tür des Containers zu schaffen. Da dies misslang, entfernten sich die Täter unerkannt und ohne Beutegut. An der Tür entstand Sachschaden. Wann sich die Tat genau ereignete, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Wer Hinweise zum Tatgeschehen oder zu möglichen Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der Tel.: 0361/5743 65 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0057302

