Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fuß bei Unfall eingeklemmt

Nordhausen (ots)

Am Freitagvormittag kam es zu einem Verkehrsunfall auf dem Platz der Gewerkschaften, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Eine 82-jährige Fahrerin eines Pkw beabsichtigte neben einem anderen Auto einzuparken. Hierbei touchierte sie die geöffnete Tür des Nebenfahrzeugs, sodass diese zufällt und den Fuß der Fahrzeugführerin einklemmt. Durch die zufallende Tür wurde die Frau leicht verletzt.

