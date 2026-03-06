Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Öl auf dem Herd vergessen - Rauchentwicklung schädigt Mieter

Ebeleben (ots)

Durch einen Mieter eines Mehrfamilienhauses An der Helbe kam es aufgrund eines Sorgfaltsmangels zu einem Feuerwehr und Polizeieinsatz. Hierbei vergaß der 39-jährige Mann einen mit Öl gefüllten Topf auf seinem Herd. Dieses brannte an und verursachte eine Rauchentwicklung. Der Qualm breitete sich folglich innerhalb der Wohnung und des Hausflurs aus. Der Mieter erlitt hierbei eine Rauchgasvergiftung und musste zur Kontrolle in ärztliche Behandlung geben werden.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang erneut davor, dass Essen auf dem Herd nicht unbeaufsichtigt gelassen werden sollte. Unbeaufsichtigtes Kochen kann zu einer Brandentwicklung führten. Behalten Sie stets das Essen während der Zubereitung im Blick.

