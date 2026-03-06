PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall bei Grünschnittentsorgung - Personen verletzt

Mühlhausen (ots)

In der Aemilienhäuser Straße kam es am Donnerstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Ein 78-jähriger Fahrer wollte den ersten Erkenntnissen zu Folge Grünschnitt an einem Container an der genannten Straße entsorgen. Hierfür fuhr der Mann zunächst rückwärts an die Entsorgungsstelle heran und öffnete zugleich die Autotür, um den verbleibenden Abstand abschätzen zu können. Aus noch ungeklärten Gründen beschleunigte der Senior plötzlich sein Fahrzeug. Hierbei stieß er gegen einen Anhänger eines neben ihm stehenden Fahrzeuges. Dessen Fahrzeugführerin, welche sich außerhalb ihres Autos befand, stürzte daher über die Deichsel ihres Anhängers. Auch der Ehemann der gestürzten Frau kam hierbei zu Fall. Das Fahrzeug des 78-Jährigen hingegen kam erst auf der Hälfte des Entsorgungscontainers zum Stehen und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

