Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Technischer Defekt löst Brand aus - 2 Personen verletzt

Kleinkeula (ots)

Ein technischer Defekt führte am Mittwochnachmittag in der Hagelstraße zu einem Fahrzeugbrand. Den ersten Erkenntnissen zufolge befuhr der Fahrzeugführer eines VW ein ansässiges Firmengelände, als plötzlich Qualm aus den Armaturen aufstieg. Geistesgegenwärtig rückte der Fahrer das Fahrzeug aus dem Gelände heraus und stellte es am Straßenrand ab. In der weiteren Folge breitete sich der Brand rasch im Innenraum aus. Durch die hinzugezogenen Kameraden der Feuerwehr konnte das Feuer zeitnah bekämpft werden. Aufgrund des Brandgeschehens und der austretenden Dämpfe wurden zwei Personen leicht verletzt und mussten in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden. Für die Zeit des Einsatzes musste die Ortsverbindungsstraße zwischen Kleinkeula und Keula vollständig gesperrt werden.

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

