Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Scheibe eingeschlagen - Geldbörse geklaut

Sondershausen (ots)

Ein derzeit unbekannter Täter schlug in der Nacht von Mittwoch, 21 Uhr, zu Donnerstag, 6 Uhr, die Scheibe einer Autotür in der Schachstraße ein. Nachdem die Fensterscheibe zerstört wurde, griff der Unbekannte in das Fahrzeuginnere und nahm eine Geldbörse an sich. Anschließend entfernte sich der Dieb mit seinem Beutegut in unbekannte Richtung.

Wer Hinweise zu dem Tathergang oder dem unbekannten Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der Tel.: 0361/5743 65 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0055999

