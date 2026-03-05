Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Randalierer treten Verkehrsschild aus der Verankerung

Nordhausen (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete am Mittwochabend zwei derzeit unbekannte Täter bei einer Sachbeschädigung an einem Verkehrsschild in der Reichstraße und informierte eine im Umfeld befindliche Fußstreife der Polizei. Die Unbekannten traten das Schild mit roher Gewalt aus der Verankerung und flüchteten anschließend in Richtung einer nahgelegenen Einkaufspassage. Die Polizei leitete in der Folge ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein. Durch die Kameraden der Feuerwehr wurde das Schild im Nachgang geborgen.

Wer Hinweise zu den Tätern oder das Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel.: 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0055839

