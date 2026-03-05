Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher flüchten aus Lagerhalle

Schlotheim (ots)

Am Mittwochabend in der Zeit von 19.45 Uhr drangen unbekannte Täter in eine Lagerhalle einer Firma in der Hessisch-Lichtenauer-Straße ein. Zunächst durchtrennten die Täter gewaltsam den Zaun im Außenbereich, um so das Gelände betreten zu können. Anschließend begaben sich die Einbrecher zu dem Lagerkomplex und entfernten hier gewaltsam Fassadenteile, um in das Gebäudeinnere zu gelangen. Die Tat löste jedoch das Sicherheitssystem aus, sodass die Einbrecher flüchteten. Ob die Unbekannten mögliches Beutegut erlangten, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Wer Hinweise zu den derzeit unbekannten Tätern oder das Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel.: 03601/ 4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0055864

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell