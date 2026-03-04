Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrschulauto über Nacht aufgebrochen

Nordhausen (ots)

Derzeit Unbekannte machten sich in der Zeit von Dienstag 21 Uhr bis Mittwoch 05.30 Uhr an einem Fahrschulauto in der alten Leipziger Straße zu schaffen. Durch das gewaltsame aufbrechen einer Seitenscheibe gelangten die Täter in das Fahrzeuginnere. Hier wurden verschiedene Dokumente sowie eine Sonnenbrille entwendet. An dem Auto entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro,

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen kamen zum Einsatz, sicherten Spuren und leiteten Ermittlungen ein. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0054975

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell