Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Feuerwehr- und Polizeieinsatz in Kita

Kallmerode (ots)

Feuerwehr und Polizei rückten am Mittwoch gegen 13 Uhr zu einem vermeintlichen Brand in die Dingelstädter Straße aus. Zunächst hieß es, dass es dort im Bereich einer Küche zu einem Brand gekommen sei. Durch die schnell eintreffende Feuerwehrkameraden konnte festgestellt werden, dass es u einem technischen Defekt in einer Steckdose kam. Der hierdurch resultierende Funkenflug entfachte einen in de nähe stehenden Mülleimer, der sich anschließend entzündete. Alle kamen mit dem schrecken davon. Die Betreuung in der Kita war nur temporär gestört.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

