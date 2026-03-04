Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher lassen sich nieder - sie lassen auch warme Getränke und andere Hinterlassenschaften zurück

Sondershausen (ots)

Derzeit Unbekannte drangen in der Panzerstraße gewaltsam in eine Gartenhütte einer Kleingartenanlage ein und ließen sich häuslich nieder. Im Rahmen des Hausens kam es durch einen Täter zu oralem Auswurf und dem Hinterlassen von Blutspuren. Zudem wurden Lebensmittel aus dem Haus zum Aufbrühen von Kaffee widerrechtlich genutzt, der noch dampfte, als die Berechtigten am Mittwoch gegen 10.20 Uhr an dem Garten erschienen. Sie informierten umgehend die Polizei.

Die Täter waren beim Erscheinen der Besitzer wohl längst über alle Berge. Dennoch hinterließen sie Spuren, anhand derer die Beamten den Tätern wohl auf die Schliche kommen werden. Hinweise zu der Tat und den Tätern nimmt die Polizei in Sondershausen unter der Telefonnummer 0361/5743 65 100 entgegen.

Aktenzeichen: 0055298

