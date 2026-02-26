Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung (Bezug zur Vermisstenmeldung vom 25.02.2026, 14:56 Uhr)

Giessen (ots)

Die Öffentlichkeitsfahndung nach der seit Dienstagmorgen (24.02.2026) vermissten 12-Jährigen aus Herborn wird hiermit zurückgenommen. Die Vermisste konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung.

Die Redaktionen werden gebeten, die Meldung nicht mehr zu verbreiten und eventuell vorhandene Bilder der ehemals Vermissten sowie weitere personenbezogene Daten entsprechend zu löschen.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

