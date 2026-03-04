Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Fahrzeugführer unter Einfluss von Betäubungsmitteln
Mühlhausen (ots)
Am Mittwoch stellten Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich im Lindenbühl den Fahrer eines Renaults fest. Bei der durchgeführten Kontrolle der Fahrtauglichkeit ergab ein durchgeführter Schnelltest das Ergebnis, dass der Fahrer vermutlich unter dem Einfluss berauschender Mitte stand. Es wurde eine Blutprobenentnahme veranlasst. Dem 20-Jährigen wurde das Führen von Kraftfahrzeugen untersagt. Anschließend wurde er aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.
