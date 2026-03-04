PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrzeugführer unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Mühlhausen (ots)

Am Mittwoch stellten Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich im Lindenbühl den Fahrer eines Renaults fest. Bei der durchgeführten Kontrolle der Fahrtauglichkeit ergab ein durchgeführter Schnelltest das Ergebnis, dass der Fahrer vermutlich unter dem Einfluss berauschender Mitte stand. Es wurde eine Blutprobenentnahme veranlasst. Dem 20-Jährigen wurde das Führen von Kraftfahrzeugen untersagt. Anschließend wurde er aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

