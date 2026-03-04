PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall ohne Fahrerlaubnis

Sachsenburg (ots)

Der 21-jähriger Fahrer eines Lkw befuhr am Dienstagnachmittag die Bundesstraße 85 in Sachsenburg in Richtung Oldisleben. Als er beabsichtigte in die Sachsenburger Straße einzufahren, bemerkte er die aktuelle Baustelle, welche ein Durchfahren der genannten Straße unmöglich machte. Aufgrund dessen leitete der Fahrer ein Wendemanöver ein. Hierbei stieß er mit dem Heck aus ungeklärten Gründen gegen eine Hausfassade. Im Rahmen der Unfallaufnahme durch die Polizei wurde dann bekannt, dass der 21-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis für den Lkw war und diesen somit gar nicht hätte fahren dürfen. Durch den Unfall entstand Sachschaden an der Fassade. Nach der Einschätzung der hinzugezogenen Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr bestehen keine Bedenken bezüglich der Statik des Gebäudes. Der Fahrer muss sich nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen

