PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verfassungsfeindliches Symbol in pinker Farbe

Dingelstädt (ots)

Durch einen aufmerksamen Polizeibeamten sowie einer Mitarbeiterin des Ordnungsamtes der Stadt Dingelstädt wurde in der Marktstraße ein Hakenkreuz an einer Litfaßsäule festgestellt. Unbekannte Täter beschmierten die Säule in rosa Sprühfarbe. Die Tat ereignete sich von Montag, 19 Uhr, bis Dienstag, 13.30 Uhr. Unverzüglich entfernte der zuständige Bauhof das verfassungsfeindliche Symbol. Die Polizei ermittelt nun wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Wer Hinweise zu den Tätern oder dem Tathergang machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei im Eichsfeld unter der Tel.: 0361/5743 67 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0054314

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 04.03.2026 – 11:22

    LPI-NDH: Kollision mit Motorrad - Fahrer bleibt unverletzt

    Leinefelde (ots) - Am Dienstagnachmittag kam es in der Goethestraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Auto. Ersten Erkenntnissen zufolge wollte die Fahrerin des Pkw von einem Parkplatz in die Goethestraße einfahren. Hierbei übersah sie aus ungeklärten Gründen das herannahende Motorrad. In der weiteren Folge kommt es zur Kollision beider Fahrzeuge. Glücklicherweise wurden durch den Unfall ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 11:21

    LPI-NDH: Mann Beschäftigt Polizei - mehrere Beschlagnahmen folgten

    Mühlhausen (ots) - Am Dienstagnachmittag beobachteten Passanten in der Wanfrieder Straße einen Mann, der an dem Fenster einer Wohnung mit waffenähnlichen Gegenständen hantierte. Umgehend kamen Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich zum Einsatz, um diese angaben zu prüfen und entsprechende Maßnahmen zu veranlassen. Der Bewohner, ein 35-jähriger Mann, konnte gestellt werden. Der Verdacht bestätigte sich ...

    mehr
  • 04.03.2026 – 11:20

    LPI-NDH: Pkw und Fahrradfahrer kollidieren

    Mühlhausen (ots) - Zu einem Verkehrsunfall unter der Beteiligung eines Radfahrers und eines Autos kam es am Dienstag gegen 14.30 Uhr in der Windeberger Landstraße. Der Pkw fuhr von einem Unternehmensgrundstück in die genannte Straße ein, als es zur Kollision mit dem Fahrzeug kam. Der Radfahrer wurde hierbei verletzt. An dem Auto entstand ein Sachschaden. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren