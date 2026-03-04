Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verfassungsfeindliches Symbol in pinker Farbe

Dingelstädt (ots)

Durch einen aufmerksamen Polizeibeamten sowie einer Mitarbeiterin des Ordnungsamtes der Stadt Dingelstädt wurde in der Marktstraße ein Hakenkreuz an einer Litfaßsäule festgestellt. Unbekannte Täter beschmierten die Säule in rosa Sprühfarbe. Die Tat ereignete sich von Montag, 19 Uhr, bis Dienstag, 13.30 Uhr. Unverzüglich entfernte der zuständige Bauhof das verfassungsfeindliche Symbol. Die Polizei ermittelt nun wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Wer Hinweise zu den Tätern oder dem Tathergang machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei im Eichsfeld unter der Tel.: 0361/5743 67 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0054314

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell