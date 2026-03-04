PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-NDH: Kollision mit Motorrad - Fahrer bleibt unverletzt

Leinefelde (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es in der Goethestraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Auto. Ersten Erkenntnissen zufolge wollte die Fahrerin des Pkw von einem Parkplatz in die Goethestraße einfahren. Hierbei übersah sie aus ungeklärten Gründen das herannahende Motorrad. In der weiteren Folge kommt es zur Kollision beider Fahrzeuge. Glücklicherweise wurden durch den Unfall keine Personen verletzt, sodass es bei Sachschäden bleibt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

