LPI-NDH: Erneut Betrüger am Telefon - Die Polizei warnt vor Schockanrufen

Nordhausen (ots)

Am Dienstagmittag erhielt ein Senior aus Nordhausen einen betrügerischen Anruf. Eine männliche Stimme teilte dem Geschädigten gegenüber mit, dass seine Tochter einen Unfall verursacht habe, bei dem eine Person getötet wurde. Anschließend erkundigte sich der Betrüger nach den finanziellen Mitteln die Senioren. Dieser hatte den Braten jedoch bereits gerochen und versuchte zeitgleich mit seinem Mobiltelefon die Polizei per Notruf zu kontaktieren. Bevor dies jedoch gelang, legte der Betrüger auf, sodass die Tat im Versuchsstadium endete.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor der Betrugsmasche des Schockanrufs. Die Betrüger versuchen durch eine vorgetäuschte Notlage von Angehörigen an Wertgegenstände zu kommen. Seien Sie deshalb Misstrauisch und beendeten Sie derartige Telefonate umgehend. Geben Sie keine persönlichen Angaben leichtfertig heraus und gehen Sie keinesfalls auf Geldforderungen ein. Die örtliche Polizei steht Ihnen bei Fragen und Zweifeln jederzeit als Ansprechpartner zur Verfügung.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

